Светлана Крючкова удостоена премии «Ника» как лучшая актриса

Светлана Крючкова названа лучшей актрисой за роль в фильме «Двое в одной жизни, не считая собаки» на 39-й кинопремии «Ника». Об этом стало известно Кино Mail на торжественной церемонии, которая прошла в Государственном академическом театре им. Моссовета.