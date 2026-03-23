Светлана Крючкова удостоена премии «Ника» как лучшая актриса

Артистка отмечена за роль в картине «Двое в одной жизни, не считая собаки»
Кадр из фильма «Двое в одной жизни, не считая собаки»
Кадр из фильма «Двое в одной жизни, не считая собаки»

Светлана Крючкова названа лучшей актрисой за роль в фильме «Двое в одной жизни, не считая собаки» на 39-й кинопремии «Ника». Об этом стало известно Кино Mail на торжественной церемонии, которая прошла в Государственном академическом театре им. Моссовета.

Актриса исполнила роль пенсионерки, которая живет в Санкт-Петербурге вместе с мужем. Дожив до глубокой старости, героям удается сохранить оптимизм, терпение и умение прощать. Их дом оказывается для многих источником мудрости, любви и спокойствия — например, для их юной соседки, испытывающей проблемы в собственной семье.

Крючкова не смогла присутствовать на церемонии, поэтому награду за нее получил режиссер фильма Андрей Зайцев.

Также в номинации на награду претендовали Дарья Екамасова («Ганди молчал по субботам») и Юлия Снигирь («Мой сын»).

Напомним, «Ника» — национальная кинематографическая премия, вручаемая Российской академией кинематографических искусств. Первая церемония вручения кинопремии состоялась в декабре 1988 года в Центральном доме кинематографистов.