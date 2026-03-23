Константина Хабенского назвали лучшим актером на премии «Ника 2026»

Константин Хабенский удостоился премии «Ника» за лучшую мужскую роль — за работу в фильме «Здесь был Юра». 39-я церемония вручения наград прошла 23 марта в Государственном академическом театре им. Моссовета.
В этой номинации Хабенский боролся с Юрой Борисовым («Пророк. История Александра Пушкина») и Сергеем Безруковым («Август»).
«Когда мне прислали сценарий, я подумал, что можно еще раз проверить свою хребтину на прочность», — прокомментировал Хабенский со сцены, получая статуэтку.
Драма «Здесь был Юра» рассказывает о 30-летнем музыканте и его друзьях, которые вынуждены заботиться о взрослом дяде — человеке с серьезными ментальными особенностями, которого сыграл Хабенский.
Эта работа принесла 54-летнему актеру приз за лучшую мужскую роль на фестивале актуального российского кино «Маяк 2025» и, по мнению многих критиков, стала одной из лучших за всю его карьеру. Сам фильм, ставший режиссерским дебютом постановщика Сергея Малкина, взял главный приз «Маяка».