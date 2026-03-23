Драма Сергея Члиянца «Ветер» названа лучшим фильмом на премии «Ника 2026»

Антиутопическая притча «Ветер» режиссера Сергея Члиянца названа лучшим фильмом на 39-й церемонии вручения кинопремии «Ника». Об этом стало известно Кино Mail на торжественной церемонии, которая прошла в Государственном академическом театре им. Моссовета.
Сюжет фильма рассказывает о молодой паре Иване и Кате, которые живут в уцелевшей после войны станице. Отправившись на поиски пропитания, герой сталкивается с мужчиной по имени Сергей. Дальше они идут вместе, встречая на своем пути испытания.
Награду режиссеру Сергею Члиянцу вручали Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая.
«Я просто хотел вернуться в кино. И это чудо. Не может быть», — высказался со сцены Члиянц.
Также в данной категории на награду претендовали «Август», «Пророк. История Александра Пушкина», «Лермонтов», «Здесь был Юра».
Лучшим режиссером стал Бакур Бакурадзе, снявший картину «Лермонтов». Бакурадзе не смог присутствовать на церемонии и награду за него получил продюсер Сергей Сельянов.
Напомним, «Ника» — национальная кинематографическая премия, вручаемая Российской академией кинематографических искусств. Первая церемония вручения кинопремии состоялась в декабре 1988 года в Центральном доме кинематографистов.