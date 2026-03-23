Илья Малаков признался, что ревнует Ангелину Стречину к коллегам

Звезда «Легенды о Коловрате» Илья Малаков поделился своим способом справляться с кризисными моментами в отношениях с супругой — актрисой Ангелиной Стречиной. В интервью WomanHit актер рассказал, что открыто обсуждает все спорные моменты с женой, даже если речь идет о симпатии к коллеге.
«Не было такого, чтобы кто‑то кому‑то понравился даже как человек, и мы про это не поговорили», — рассказал Малаков.
Актер отметил, что профессия требует проявлять эмоции, что приводит к сложностям, несмотря на весь профессионализм.
«Мы все живые люди и работаем по‑настоящему, честно, погружаясь и включая все свои эмоции. Я не имею в виду, что мы влюбляемся в партнершу каждый раз, я говорю о профессиональных моментах, но это все равно сложно», — объяснил Илья.
Впрочем, Илья не скрывает, что порой в нем просыпается неоправданная ревность, когда супруга‑актриса играет любовь с коллегами.
«Ты даже можешь себя убедить, что это часть профессии, а потом вдруг как бабахнет, и ты поймешь, что находишься в припадке ревности, которая даже не имеет оснований», — признался Малаков.