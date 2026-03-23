Закончены поиски пропавшего актера Тихона Котрелева

Исполнитель роли в сериале «Хирург» Тихон Котрелев обнаружен живым — спасатели вскрыли входную дверь его квартиры. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Приехавшие по вызову врачи осмотрели артиста, но от предложенной госпитализации он отказался. Жильцы соседних квартир предположили, что мужчина мог уйти в продолжительный загул, сейчас в подъезде, где проживает Котрелев, ощущается сильный неприятный запах. По словам представителей его ближайшего круга, проблемы с алкоголем у актера длятся уже несколько лет.
Напомним, ранее стало известно, что Тихон Котрелев уже трое суток не выходит на связь с родственниками. Близкие артиста всерьез обеспокоены его исчезновением. Поводом для тревоги служит и состояние здоровья артиста, у которого медики ранее обнаружили панкреонекроз — опасное осложнение, развивающееся на фоне панкреатита.