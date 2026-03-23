Кинотеатр «Художественный» запустит лекции о киноиндустрии и ее истории

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Регулярные лекции, посвященные киноиндустрии, будут проходить в старейшем кинотеатре Москвы «Художественный», начиная с 29 марта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кинотеатра.
«Кинотеатр “Художественный” представит новый формат регулярных лекций о кино. Откроет его встреча “Стабильный кризис: киноиндустрия в России и в мире”, посвященная истории и экономике кинобизнеса. Первые встречи состоятся 29 марта в 13:00 и 31 марта в 19:30», — рассказали в пресс-службе.
В кинотеатре пояснили, что сегодня нередко говорят о том, что киноиндустрия переживает непростые времена: на рынок влияют стриминговые платформы, меняются зрительские привычки, а кассовые сборы становятся менее предсказуемыми. Однако, если обратиться к истории кино, становится очевидно, что разговоры о кризисе сопровождают индустрию практически на протяжении всего ее существования, уже более ста лет. «Лекция предлагает посмотреть на эту тему шире и проследить, как формировалась экономика кино и почему индустрия, несмотря на постоянные прогнозы ее упадка, продолжает развиваться», — отметили в пресс-службе.
Разговор будет посвящен ключевым этапам развития кинобизнеса — от первых студийных систем до современной эпохи стриминговых платформ — и тому, как менялись модели производства, дистрибуции и потребления кино. Лекции будут проходить в Камерном зале «Художественного». Пространство рассчитано на небольшую аудиторию, а мероприятие включает наряду с историей и теорией кино и статистикой, фрагменты из фильмов.