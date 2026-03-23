Михалков: вручение «Бриллиантовой бабочки» в 2026 году состоится в Москве

МОСКВА, 23 марта. /корр. ТАСС Полина Богомолова/. Вручение Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» в 2026 году состоится в Москве. Об этом ТАСС сообщил кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного, Герой Труда Российской Федерации, режиссер, народный артист РСФСР, инициатор и вдохновитель создания Евразийской киноакадемии и кинопремии Никита Михалков.
«Руководством страны и оргкомитетом Евразийской киноакадемии было принято решение вторую церемонию кинопремии также провести в России, в Москве — в городе, с которого и начался путь “Бриллиантовой бабочки”», — рассказал Михалков.
Он также напомнил, что первая церемония Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» состоялась в прошлом году. «И это действительно невероятно — наблюдать, как идея, появившаяся несколько лет назад, получила реальное воплощение и стала одним из важнейших кинособытий года», — отметил Михалков.
Так, по его словам, начинать что-то новое, тем более такого масштаба — всегда непросто, «и этап становления нашей кинопремии все еще не закончен».
Михалков отметил, что первый год академии (2025 — прим. ТАСС) прошел ярко и эффективно. «И сейчас необходимо сохранить и закрепить этот удачный опыт, придав ему дополнительную инерцию».
О премии
С инициативой учреждения премии в 2022 году выступил Никита Михалков. Он называл награду необходимой для развития евразийского пространства. Презентация Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» состоялась 22 апреля 2025 года на сцене «Мастерской “12” Никиты Михалкова», а 27 ноября состоялась первая церемония вручения.
Награда премии — инкрустированная бриллиантами бабочка, созданная известным художником Юрием Купером. Всего в конкурсе предусмотрено 12 номинаций. Оценивает картины экспертный совет, в который входят ведущие российские кинематографисты и киноведы, обладающие высокой профессиональной экспертизой.
Победители были награждены не только статуэткой «Бриллиантовая бабочка». Обладатель награды в номинации «Лучший фильм» также получил якутский бриллиант стоимостью, эквивалентной $1 млн. Победители в остальных номинациях, кроме статуэтки, получили якутский бриллиант стоимостью, эквивалентной $250 тыс. каждый.