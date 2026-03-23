Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Полковник рассказал о приказе депутату Госдумы извиниться за насмешку о Чаке Норрисе

Депутат Макаров подтвердил, что приказал Самокишу извиниться за пост о Норрисе
Чак НоррисИсточник: Legion-Media.ru

Депутат Госдумы и полковник в отставке Вячеслав Макаров подтвердил, что приказал своему коллеге Владимиру Самокишу извиниться за насмешливый пост об американском актере Чаке Норрисе. Об этом парламентарий заявил в беседе с «Фонтанкой».

20 марта после появления сообщений о смерти Норриса Самокиш разместил в Telegram пост, в котором удивился скорби россиян.

«Сдох чак норрис. Чо, скорбим, ДБ? Кто да — ставьте лайки под постом», — написал он (пунктуация и орфография автора сохранены). Затем политик начал оскорблять возмутившихся его словами подписчиков, но после поднявшегося резонанса удалил пост. Позже он написал, что «полковник Макаров В. С. приказал просить прощения», и он, выполняя указание, признает свою неправоту.

В беседе с журналистами депутат Макаров сообщил, что действительно обратился к Самокишу с требованием.

Полковник подчеркнул, что его возмутил тон коллеги.

«Я сам спортсмен и ко всем спортсменам с уважением отношусь. Хороший актер, изобрел новый вид боевых искусств, против России нигде не выступал. Надо с уважением к ушедшим относиться», — сказал Макаров.

Ранее Чак Норрис высказался о старении в последней публикации в соцсети.