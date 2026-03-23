Полковник рассказал о приказе депутату Госдумы извиниться за насмешку о Чаке Норрисе

Депутат Госдумы и полковник в отставке Вячеслав Макаров подтвердил, что приказал своему коллеге Владимиру Самокишу извиниться за насмешливый пост об американском актере Чаке Норрисе. Об этом парламентарий заявил в беседе с «Фонтанкой».
20 марта после появления сообщений о смерти Норриса Самокиш разместил в Telegram пост, в котором удивился скорби россиян.
«Сдох чак норрис. Чо, скорбим, ДБ? Кто да — ставьте лайки под постом», — написал он (пунктуация и орфография автора сохранены). Затем политик начал оскорблять возмутившихся его словами подписчиков, но после поднявшегося резонанса удалил пост. Позже он написал, что «полковник Макаров В. С. приказал просить прощения», и он, выполняя указание, признает свою неправоту.
В беседе с журналистами депутат Макаров сообщил, что действительно обратился к Самокишу с требованием.
Полковник подчеркнул, что его возмутил тон коллеги.
«Я сам спортсмен и ко всем спортсменам с уважением отношусь. Хороший актер, изобрел новый вид боевых искусств, против России нигде не выступал. Надо с уважением к ушедшим относиться», — сказал Макаров.
