Актер сериала «Хирург» Тихон Котрелев не выходит на связь с близкими уже три дня

Артист борется со смертельно опасным осложнением панкреатита
Тихон Котрелев в сериале «Петр Лещенко. Все, что было...» (2013)
Тихон Котрелев в сериале «Петр Лещенко. Все, что было...» (2013)

Актер Тихон Котрелев, запомнившийся зрителям по роли в сериале «Хирург», уже три дня не выходит на связь с родными — это вызывает серьезное беспокойство у близких. По их словам, артист борется со смертельно опасным осложнением панкреатита. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Сестра 49‑летнего артиста сообщила, что не может дозвониться до брата на протяжении трех дней. Как она рассказала, Тихон заперся в съемной квартире на Гоголевском бульваре в Москве и не реагирует на звонки и сообщения.

Врачи ранее диагностировали у Тихона Котрелева панкреонекроз — смертельно опасное осложнение острого панкреатита, требующее немедленного медицинского вмешательства и постоянного наблюдения специалистов. Состояние актера могло ухудшиться настолько, что он оказался не в силах связаться с родными или открыть дверь.