Жена Брюса Уиллиса показала романтическое фото с мужем в честь 17-й годовщины брака

Супруги отметили 17 лет семейной жизни
Брюс Уиллис и Эмма ХемингИсточник: Legion-Media.ru

Эмма Хеминг трогательно поздравила своего супруга, Брюса Уиллиса, с важной семейной датой — 17-й годовщиной их совместной жизни. В честь этого события она поделилась архивным снимком, сделанным в их «знаковом» месте.

Брюс Уиллис с женой, фото: соцсети

На фотографии пара запечатлена во время романтической прогулки по белоснежному побережью на частном острове Parrot Cay (Теркс и Кайкос) — именно там в 2009 году состоялась их свадебная церемония.

На кадре Эмма предстала в легком платье молочного оттенка, а Брюс в расслабленной светлой бежевой рубашке и свободных белых брюках.

«Я была создана, чтобы полюбить его. 17 лет», — подписала Хеминг публикацию.

Пользователи сети и звездные друзья пары засыпали пост теплыми комментариями.

«Красивое фото. Эмма, ты вдохновляешь многих, и мы все учимся у тебя», «Празднуем вашу сладкую, драгоценную любовь. Поздравляю с годовщиной вас обоих», «Вы потрясающая особенная пара. Спасибо за заботу, которой вы окружили Брюса. Он очень хороший человек, и вы идеально подходите», «Вы точно были частью Божьего плана. Посылаю вам обоим столько любви», — написали поклонники.

Ранее Деми Мур показала трогательные фото Брюса Уиллиса с внучкой в день его 71-летия.