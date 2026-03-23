Риз Уизерспун показала архивные кадры в честь 50-летнего юбилея

Риз Уизерспун отметила свой 50-летний юбилей. Вместо идеальных студийных портретов актриса выложила честную и дерзкую подборку кадров, далеких от голливудского глянца. В праздничный пост попали и нелепое селфи из кресла стоматолога, и забавные гримасы в ледяной ванне.
«Сегодня 50 лет! Просто решила показать вам некоторые моменты. Надо смеяться каждый день, когда можешь», — подписала пост Риз.
Актриса призналась, что чувствует себя максимально комфортно в свои 50. «Мне нравится стареть. Я думаю, здорово становиться мудрее и осознавать свое место в индустрии. Я очень много работала, чтобы достичь этих успехов», — сказала она.
Ранее 26-летнюю дочь Риз Уизерспун в очередной раз сравнили со знаменитой мамой.