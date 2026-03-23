В этом году Риз Уизерспун исполнилось 50 лет. Она не просто подарила нам массу незабываемых ролей — ее героиня Эль Вудс в «Блондинке в законе» стала символом уверенности в себе для нескольких поколений зрителей. Сама актриса, очевидно, тоже вдохновилась своей героиней. В 2025-м Forbes назвал Уизерспун богатейшей женщиной Голливуда — с состоянием около 440 миллионов долларов. Свою армию поклонников она вдохновляет не только образами в кино, но и тем, что сделала за пределами съемочной площадки.
Судьбоносная случайность
Родившаяся в Новом Орлеане, Риз Уизерспун первые четыре года прожила в Западной Германии, где ее отец служил военным хирургом. Затем семья осела в Нэшвилле — городе, который Уизерспун до сих пор регулярно навещает. В семь лет она снялась в рекламном ролике местного цветочного магазина. Именно этот опыт вдохновил ее начать брать уроки актерского мастерства. В 11 лет она выиграла региональный конкурс талантов, а уже через три года попала на кастинг к режиссеру Роберту Маллигану.
Будущая звезда шла на прослушивание на небольшую роль, но в итоге ей досталась главная (Дэни Трант). Дебютный фильм «Человек на Луне» (1991) вышел, когда ей было всего 15. Критики высоко оценили ее игру, а сама актриса получила номинацию на Young Artist Award. После этого она поступила в Стэнфордский университет, проучилась год на факультете английской литературы, но затем бросила учебу ради кино.
Ее чуть не отказались брать на великую роль
Невозможно представить «Блондинку в законе» без Уизерспун, однако студия MGM поначалу не хотела утверждать ее в проекте. Незадолго до этого Риз появилась в черной комедии «Выскочка». Ее образ нахальной старшеклассницы Трейси Флик оттолкнул студию — там просто не верили, что она способна передать нужные им качества.
В итоге актрисе пришлось лично уговаривать руководство. Позже она признавалась, что ей было велено «одеться сексуально», чтобы передать образ типичной блондинки. Из-за этого она чувствовала себя максимально некомфортно (к тому моменту, в 23 года, у нее уже был маленький ребенок), но в итоге ей дали зеленый свет. «Блондинка в законе» собрала в мировом прокате более 140 миллионов долларов и превратила Риз в звезду первой величины.
Научилась петь за шесть месяцев
Работа в биографической ленте «Переступить черту» (2005) о Джонни Кэше стала для Уизерспун одной из тяжелейших в карьере. Подписав контракт, она и не подозревала, что режиссер Джеймс Мэнголд с самого начала планировал живой вокал. Узнав об этом, актриса слегка запаниковала. Ведь до этого она никогда не пела профессионально.
В итоге, чтобы достоверно воплотить образ певицы Джун Картер, она шесть месяцев усердно занималась вокалом и научилась играть на автохарфе. Все вокальные партии в фильме она исполнила сама. В 2006-м за этот перформанс она получила «Оскар» за лучшую женскую роль.
Создала медиакомпанию и продала ее почти за миллиард
В 2016-м Уизерспун основала медиакомпанию Hello Sunshine с простой, но амбициозной миссией: ставить женщин в центр каждой истории. К тому моменту у нее уже был опыт продюсирования — в рамках предыдущей компании Pacific Standard она выпустила «Исчезнувшую» и «Дикую», номинированные на «Оскар». Hello Sunshine пошла дальше: сериалы «Большая маленькая ложь», «Утреннее шоу» и многие другие хиты — ее производство.
В 2021-м компанию приобрела Candle Media, аффилированная с инвестиционным гигантом Blackstone, — Hello Sunshine оценили примерно в 900 миллионов долларов. Но Уизерспун не просто отдала свое детище за внушительную сумму. Она сохранила долю в бизнесе и вошла в совет директоров новой компании. Именно этот шаг сделал ее богатейшей актрисой Голливуда. «Я основала эту компанию, чтобы изменить подход к изображению женщин в медиа», — объясняла она.
Книжный клуб
В 2017-м Уизерспун запустила Reese's Book Club — ежемесячный клуб, где она лично выбирает книгу с женщиной в главной роли. Клуб быстро стал одним из самых влиятельных в Америке: после рекомендаций Риз многие книги показывают рост продаж в несколько тысяч раз. Только из первых 50 выборок более 30 попали в список бестселлеров New York Times. Число подписчиков клуба в соцсетях исчисляется миллионами.
Но и на этом чудеса со многими произведениями не заканчиваются. Взять тот же роман «Там, где раки поют» Делии Оуэнс, выбранный клубом в 2018-м. Книга стала самым продаваемым художественным произведением года в США с тиражом свыше 22 миллионов экземпляров. А позже сама Уизерспун выступила продюсером ее экранизации. Картина собрала в прокате более 144 миллионов долларов при бюджете в 24 миллиона. В сентябре 2024-го была выбрана 100-я книга — сборник эссе бывшей учительницы английского языка Риз в нэшвиллской школе.
Модный бизнес
Помимо кино, она успешно развивает бренд одежды и товаров для дома Draper James. Название марки — дань уважения ее бабушке по материнской линии Доротее Дрейпер и дедушке Уильяму Джеймсу. Стиль полностью отражает эстетику американского Юга: обилие цветочных принтов, женственные силуэты.
Актриса участвует в жизни компании далеко не только именем. В 2023-м она продала контрольный пакет акций инвестиционной фирме Consortium Brand Partners, но сохранила за собой роль креативного директора и совладельца. Несмотря на огромную занятость, Риз продолжает лично заниматься продвижением новинок и участвует в управлении.
Начало франшизы
Сразу после появления «Блондинки в законе» стало понятно, что одним фильмом дело не ограничится. В 2003-м вышло продолжение, а через четыре года появился мюзикл на Бродвее, удостоенный престижной премии Оливье. В этом году выходит сериал-приквел «Эль» о школьных годах героини. Ее сыграет Лекси Майнтри. Уизерспун же заняла место исполнительного продюсера. Ну и главное: в 2027-м ожидается выход третьей части легендарной истории, и уже известно, что Риз вернется к своей роли!
При этом сама она говорила, что поначалу персонаж Эль казался ей слишком далеким от нее самой. Но именно он помог ей осознать, что за внешней легкостью может скрываться настоящая сила. Уизерспун позже признавалась, что Эль буквально изменила ее жизнь. Но судя по числу подражателей, — не только ее.