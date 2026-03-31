«Повод для радости есть всегда». Интервью с Людмилой Артемьевой

Фильм «К себе нежно» учит добрее относиться к себе. А как для вас проявляется доброта к себе?
Людмила Артемьева: Нужно слышать и слушать себя, доверять себе и никогда себя не предавать. Это может звучать просто, но я достигала этого очень долго. Продолжительное время я занималась неким самообманом, но с приходом более жесткого опыта я вдруг осознала, что жить можно и без такой жесткости. Всегда можно просто слушать себя, и тогда открывается второе дыхание, которое делает существование чудесным.
Ваша героиня хочет успеть пожить для себя. Что для вас значит «жить для себя»?
Жить для себя – это ответственность. Я несу ответственность за каждый свой поступок. Есть законы Вселенной, которые нельзя нарушать. Это, на мой взгляд, существование, которое не приносит вреда ни себе, ни другим. Золотое правило, которому нужно следовать. А в остальном можно делать все.
Есть ли у вас ежедневные ритуалы нежности к себе, которые помогают расслабиться и замедлиться?
Поиски радости, для меня это важнее всего. Нужно настраиваться на свет своей души и ждать чудес, не забывая творить их самостоятельно. Это и есть мой ежедневный ритуал, без него я уже не могу. Иначе жить очень скучно и темно.
Скажите, каждый ли день вам удается находить эти поводы для радости?
Повод для радости есть всегда. Важно держать свои настройки и восприятие именно на это направление. Потому что в жизни очень много отвлекающих маневров: житейские передряги, неурядицы и прочее. Иногда кажется, что некая мировая программа так и норовит оттяпать у тебя еще один кусочек радости. А нас ничего не возьмет! Энергией хоть и нужно делиться, но только энергией радости и любви. Это единственное, что окрыляет и гармонизирует пространство. И когда твое эго затихает, то ты становишься единым и целым. Понимаешь, что все, что тебя окружает, — уникальное создание высших сил, захватывающее дух.
Ваша героиня находится в кризисной ситуации. Что бы вы порекомендовали людям, которые сейчас переживают непростой этап?
Советов давать не буду, потому что все очень индивидуально, у каждого свой житейский опыт. И мой опыт никому не подойдет, потому что он мой. Но если вы чувствуете некий импульс, когда ваш дух говорит: «Слушай, мне надоело сопельки размазывать. Хочешь, полетаем?» — услышьте его и просто ныряйте, где бы вы ни находились. Не думайте, не размышляйте, а просто ныряйте. Это полет вашей души, и он-то точно выведет вас на ту высоту, на те вибрации, которые вас реанимируют, восстановят, дадут вам силы и откроют новые пути и горизонты.
То есть импульсы души игнорировать нельзя? Если желание возникло, то нужно обязательно что-то попробовать?
Да, не предавать себя. Если желание возникло — сделайте. Единственное условие — не принося вреда себе и другим. Делайте. Говорите. Вы для этого рождены. Для того, чтобы проживать свои эмоции, ощущать эту жизнь, а не быть кому-то удобным. Вы не работаете от слова «раб», а трудитесь и самовыражаетесь. Существуйте, но не в сонном состоянии, ведь жизнь очень быстро проходит. Не живите с мыслью, что будете счастливы завтра, ведь вы существуете только здесь и сейчас.
В фильме достаточно непростая линия отношений свекрови и невестки в исполнении Карины Разумовской. Вы говорите, что не даете советов, но, может, есть какая-то мудрость, которая поможет зрителям с трудностями во взаимоотношениях с близкими?
То, что увидит зритель в нашем исполнении, — некая схема лишь одной из версий взаимоотношений. Что такое пленка? Фиксация. Там зафиксирована только одна из моделей. К чему она привела? Зрители увидят. Поэтому будьте оптимистами, радуйте себя, радуйте других и кайфуйте от жизни.