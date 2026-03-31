«Повод для радости есть всегда». Интервью с Людмилой Артемьевой

Повод для радости есть всегда. Важно держать свои настройки и восприятие именно на это направление. Потому что в жизни очень много отвлекающих маневров: житейские передряги, неурядицы и прочее. Иногда кажется, что некая мировая программа так и норовит оттяпать у тебя еще один кусочек радости. А нас ничего не возьмет! Энергией хоть и нужно делиться, но только энергией радости и любви. Это единственное, что окрыляет и гармонизирует пространство. И когда твое эго затихает, то ты становишься единым и целым. Понимаешь, что все, что тебя окружает, — уникальное создание высших сил, захватывающее дух.