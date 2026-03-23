Олег Басилашвили прибыл на прощание с женой Галиной Мшанской в Петербурге

Проводить Галину Мшанскую в последний путь собрались десятки людей
Олег Басилашвили

Актер Олег Басилашвили приехал в Никольский Большеохтинский храм на Большеохтинском кладбище Санкт-Петербурга, чтобы проститься со своей супругой, телеведущей Галиной Мшанской. Церемония проходит без присутствия прессы, сообщает Life.ru.

Проводить Галину Мшанскую в последний путь собрались десятки людей, а у входа в храм были видны многочисленные траурные венки от известных организаций и семей, включая семью Гергиевых, Санкт-Петербургскую филармонию и БД

Вторая жена Басилашвили Мшанская скончалась 20 марта в возрасте 91 года от обширного инфаркта миокарда. Их официальный брак продлился более пятидесяти лет. С декабря Мшанская почти все время находилась в больнице в нестабильном состоянии.