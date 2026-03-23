Олег Басилашвили прибыл на прощание с женой Галиной Мшанской в Петербурге

Вторая жена Басилашвили Мшанская скончалась 20 марта в возрасте 91 года от обширного инфаркта миокарда. Их официальный брак продлился более пятидесяти лет. С декабря Мшанская почти все время находилась в больнице в нестабильном состоянии.