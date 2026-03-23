Кэмерон Диаз заметили на съемочной площадке ромкома в Нью-Йорке

Киностудия Amazon MGM Studios приступила к съемкам новой романтической комедии в Нью-Йорке с Кэмерон Диаз в главной роли. На днях папарацци запечатлели звезду на набережной Гудзона во время работы над одной из сцен.
Диас предстала в повседневном образе: на ней были классические голубые джинсы и свободный серый кардиган. Компанию на площадке актрисе составил британский комик Стивен Мерчант, который в этом фильме выступает одновременно как ведущий актер, режиссер и сценарист.
Напомним, что в 2018 году Кэмерон объявила о завершении карьеры, решив полностью посвятить себя семье и винодельческому бизнесу. Однако после съемок в боевике «Снова в деле» для Netflix Диас решила вернуться.