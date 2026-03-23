Володин назвал Говорухина государственником

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Режиссер Станислав Говорухин был не только талантливым режиссером, но и государственным деятелем, который всегда думал о России. Об этом на открытии выставки «Художник. Человек. Гражданин», посвященной 90-летию со дня рождения Станислава Говорухина, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Когда речь идет о политике, надо сказать, что не каждый политик может быть государственным деятелем. Потому что политик стремится к власти, он хочет, чтобы его партия получила как можно больше голосов. А государственный деятель — он думает о стране. Станислав Сергеевич [Говорухин] думал о стране», — сказал Володин.
Он подчеркнул, что Говорухина отличала открытость, вместе с этим «прямолинейность, своя правда и особенно свой взгляд на справедливость».
В феврале президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2026 году 90-летия со дня рождения Говорухина. Главой оргкомитета был назначен Володин, в его состав вошли члены правительства РФ, депутаты, представители СМИ, кинематографа и общественных объединений.
Говорухин — российский режиссер, сценарист и политический деятель, народный артист РФ. Поставил картины «Место встречи изменить нельзя», «Вертикаль», «Ворошиловский стрелок», автор сценариев к фильмам «Русский бунт», «В июне 41-го». Депутат Госдумы (1993−2018), председатель комитета Госдумы по культуре. Умер в 2018 году в возрасте 82 лет.