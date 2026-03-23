Стивен Спилберг рассказал, каково на самом деле работать с Томом Крузом

79-летний Стивен Спилберг, снявший с Томом Крузом фильмы «Особое мнение» (2002) и «Война миров» (2005), вспомнил об этом опыте, выступая на ключевом мероприятии фестиваля SXSW в Остине. Во время беседы режиссер рассказал, что Том каждое утро приходил на съемочную площадку раньше всей съемочной группы.
«Я сам прихожу раньше съемочной группы. Поэтому иногда я оказываюсь на площадке в 6:30 утра. На съемках “Особого мнения” и “Войны миров” Том настаивал на том, чтобы приезжать одновременно со мной, поэтому мы всегда вместе планировали весь съемочный день… что было для меня очень полезно», — заявил Стивен.
Круз давно известен тем, что всегда делает для своей работы больше, чем от него ожидают. В эксклюзивном интервью в мае 2025 года актер признался, что постоянно расширяет свои возможности и базу знаний, потому что понимает, что это в конечном итоге сделает его лучше в своем ремесле.
Ранее Стивен Спилберг после съемок фильма о пришельцах заявил, что верит в инопланетян.