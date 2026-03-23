Полина Гухман поделилась совместными фото с возлюбленным Григорием Верником

После съемок в спортивной драме «Первая ракетка» Полина Гухман решила взять небольшой отпуск и вместе со своим возлюбленным, Григорием Верником, отправилась в жаркий Тайланд.
Актриса поделилась милыми совместными фотографиями в своих социальных сетях. На опубликованных снимках видны самые яркие и трогательные моменты совместной поездки — объятия под тропическим дождем, отдых у океана и долгожданная поездка на слоновью ферму.
«Вместе осуществили мою мечту и потрогали слоника», — подписала кадры Полина, назвав Григория «самым-самым волшебником».
С продолжателем актерской династии Полина встречается уже около года. Впервые пара появилась вместе весной прошлого года на фестивале «Горький fest» в Нижнем Новогороде. С тех пор возлюбленные часто посещают светские мероприятия и делятся милыми фотографиями в своих социальных сетях.