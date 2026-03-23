Джейсон Момоа эвакуировался с семьей после наводнения на Гавайах

Джейсон Момоа рассказал о трагедии, вызванной наводнением в его родном штате Гавайи. 46-летний актер сообщил в социальных сетях, что он и его семья находились недалеко от северного побережья Оаху, когда регион накрыла внезапная стихия. Им пришлось эвакуироваться после отключения электроэнергии.
«Сейчас мы в безопасности, но многие люди оказались под угрозой, поэтому мы посылаем им нашу любовь. На северном побережье очень тяжелая ситуация. Так что, надеюсь, все эвакуируются. Берегите себя», — отметил Момоа, расчувствовавшись.
Департамент по чрезвычайным ситуациям Оаху ранее выпустил предупреждение, призывая жителей срочно покинуть район. В субботу, 21 марта, официальные лица подтвердили, что к настоящему времени сотни людей были спасены из затопленной местности.