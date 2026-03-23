«Коты Эрмитажа 2. Тайна Египетского зала» — продолжение мультфильма «Коты Эрмитажа» с новыми приключениями котов-знатоков искусства, которые с легкостью отличают Моне от Мане, а барокко от рококо. Обнаружив в подсобке Эрмитажа таинственный свиток с указаниями, как отыскать могущественного джинна, кошачья команда отправляется на восток — в Египет.