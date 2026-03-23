Курцын, Блохина и другие звезды на премьере мультфильма «Коты Эрмитажа 2»

В Москве состоялась светская премьера анимационного фильма «Коты Эрмитажа 2. Тайна Египетского зала» про новые приключения пушистых хранителей музея
Роман Курцын, Дарья Блохина и Снежана Самохина с дочкой / фото: пресс-служба
В московском кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась премьера мультфильма «Коты Эрмитажа 2. Тайна Египетского зала». Первым зрителям картину о приключениях очаровательных пушистиков представили режиссер Василий Ровенский, актеры Роман Курцын, Дарья Блохина, Снежана Самохина и Диомид Виноградов. Гостями мероприятия стали Елена Борщева, София Петрова, Анна Ещенко, Маруся и Ника Левкины и другие.

Роман Курцын и Дарья Блохина / фото: пресс-служба
Дарья Блохина / фото: пресс-служба
Снежана Самохина с дочерью / фото: пресс-служба
Роман Курцын / фото: пресс-служба
«Коты Эрмитажа 2. Тайна Египетского зала» — продолжение мультфильма «Коты Эрмитажа» с новыми приключениями котов-знатоков искусства, которые с легкостью отличают Моне от Мане, а барокко от рококо. Обнаружив в подсобке Эрмитажа таинственный свиток с указаниями, как отыскать могущественного джинна, кошачья команда отправляется на восток — в Египет.

Диомид Виноградов / фото: пресс-служба
Елена Борщева и Валерий Юшкевич с дочерью / фото: пресс-служба
Илья Гуров / фото: пресс-служба
Маруся и Ника Левкины / фото: пресс-служба
Производством картины занималась студия «Лицензионные бренды». В прокат ленту выпускает кинокомпания «Наше кино».

Премьера мультфильма «Коты Эрмитажа 2. Тайна Египетского зала» в кинотеатрах состоится 26 марта.