«Баста. Начало игры» (2026) — кино о юности и первых шагах к успеху известного рэп-исполнителя. Режиссером картины стал Стас Иванов, известный по фильму «ЮЗЗЗ». Съемки фильма уже стартовали, и команда активно работает над воссозданием атмосферы того времени, когда молодой артист делал первые шаги к славе.
Известно ли, когда выйдет фильм «Баста. Начало игры» (2026)
Премьера фильма «Баста. Начало игры» запланирована на 2026 год, однако точной даты пока нет. По информации пресс-службы дистрибьютора «Атмосфера кино», съемки байопика уже стартовали и будут проходить в нескольких городах России. Точная дата выхода пока не уточняется, однако создатели обещают, что фильм появится на больших экранах в течение следующего года.
Кто снимается в фильме «Баста. Начало игры» (2026)
Главную роль в фильме исполнит актер Слава Копейкин, выбор которого был сделан с учетом внешнего сходства с Василием Вакуленко в молодые годы. Объявление о составе съемочной группы и главной роли состоялось 17 марта 2026 года в студии «Газгольдер», где музыкант создавал многие свои ранние хиты, оказавшие влияние на целое поколение.
По словам создателей, Слава Копейкин показал высокий уровень погружения в образ: он внимательно изучил характер и манеры исполнителя, участвовал в пробах, разыгрывал сцены из жизни артиста. Такой подход к работе над ролью помог актеру передать не только внешнее сходство, но и внутреннюю энергетику музыканта в период его первых успехов.
О чем будет фильм «Баста. Начало игры» (2026)
Фильм рассказывает о первых шагах Василия Вакуленко в музыке и о времени, когда целое поколение искало себя в жизни и в новой музыке. Сюжет разворачивается в Ростове-на-Дону конца 1990-х и начала 2000-х — тогда этот город был одной из колыбелей русского хип-хопа: клубы, квартирники, уличные разборки создавали уникальную атмосферу для молодых исполнителей.
Главный герой ищет свой голос и сталкивается с испытаниями, недоверием и соперничеством, но его искренние тексты и харизма быстро привлекают внимание ростовской публики. На фоне первой любви, дружбы и семейных трудностей Василий принимает главное решение — посвятить себя музыке.
В фильме показан путь артиста от школьных лет до первых успехов в городе и за его пределами, а также борьба за творческую индивидуальность, которая в итоге находит воплощение в проекте Баста. Картина подчеркивает, что дорога к музыкальному Олимпу всегда тернистая, но именно труд и вера в себя помогают преодолеть все препятствия.