Ушла из жизни звезда сериала «Сверхъестественное» Кэрри Энн Флеминг

В прошлом году каст «Сверхъестественного» понес ещё одну тяжёлую утрату: умер актер Денис Арндт, снявшийся в сериале. С 1974 года актер активно снимался в кино. В 1990-х его карьера стремительно развивалась. Арндт сыграл в проектах «Коломбо», «Основной инстинкт», «Горящая зона», «Анаконда 2», «Снайпер 3» и многих других. В общей сложности он снялся более чем в 80 фильмах.