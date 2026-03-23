Лиза Моряк и Сарик Андреасян ждут третьего ребенка

Актриса Лиза Моряк и режиссер Сарик Андреасян, уже воспитывающие двоих дочерей, объявили о скором пополнении в семье, сообщает Life.ru. Пара поделилась радостной новостью в своих социальных сетях.
«Третий ребенок — это не просто очередное пополнение, это новый этап, новый вызов и, самое главное, новое подтверждение самой прочной истины, которую мы постигли: семья — это наш фундамент, наша крепость, наш самый верный ориентир в этом стремительно меняющемся мире», — написали супруги.
Артисты состоят в браке с 2016 года. У пары уже есть две дочери. Дата рождения третьего ребёнка пока не раскрывается.
Ранее Андреасян заявил, что не считает нужным оправдываться за частое участие супруги Лизы Моряк в его проектах.