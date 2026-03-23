Звезду нового «Гарри Поттера» завалили угрозами о расправе из-за роли Снейпа

Актер Паапа Эссьеду, утвержденный на роль профессора Северуса Снейпа в предстоящем сериале по вселенной Гарри Поттера, столкнулся с угрозами в соцсетях. В интервью The Times он рассказал о волне негативной реакции и призывах отказаться от участия в проекте, передает Life.ru.
По словам Эссьеду, некоторые пользователи даже угрожали ему расправой, если он не покинет роль Снейпа. Артист признался, что, несмотря на эмоциональное воздействие этих сообщений, они лишь укрепили его решимость.
«Абьюз придает мне силы. Я хочу сделать этого персонажа своим, потому что помню, что чувствовал в детстве. Я представлял себя в Хогвартсе летающим на метле», — сказал Эссьеду.
Актер поделился, что его главным стимулом является осознание того, что дети, похожие на него, смогут ощутить свою принадлежность к волшебному миру Гарри Поттера.
Ранее Киллиан Мерфи опроверг слухи о своем участии в сериале по «Гарри Поттеру».