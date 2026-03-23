Вин Дизель подвел 25-летние итоги франшизы «Форсаж»

НЬЮ-ЙОРК, 23 марта. /ТАСС/. Американский актер Вин Дизель подвел итоги 25-летней истории франшизы «Форсаж» (The Fast and the Furious) в преддверии съемок одиннадцатой части Fast Forever («Форсаж навсегда»).
«25 лет. Восемь режиссеров. Бесчисленное множество сценаристов, членов съемочной группы и актеров, каждый из которых внес свой вклад в сагу, пережившую модные тенденции, скептиков и само время. Такое не случается просто так», — написал Вин Дизель в Instagram (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
В январе 2026 года журнал Variety сообщил, что выход следующего фильма франшизы запланирован на 17 марта 2028 года.
«Когда ты узнаешь, что возвращаешься в Лос-Анджелес… на те улицы, где все началось, все вдруг становится на свои места», — написал актер.
Первый фильм франшизы «Форсаж» вышел в кинотеатрах 18 июня 2001.