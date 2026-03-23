Курт Рассел в новом интервью вспомнил, как начинался его роман с Голди Хоун. Они впервые встретились в 1967 году на кинопробах. Расселу было 15 лет, а Хоун — 21. Тогда они даже не обратили внимания друг на друга. Все случилось в 1983 году, когда актеры вновь пересеклись на съемках фильма «Пересменка». За плечами обоих были неудачные отношения и разводы.
«К тому времени мы оба пережили развод, у нее было двое маленьких детей — Оливер и Кейт, а у меня — один, Бостон. Мы сразу нашли общий язык и решили: “Будем веселиться, пока не надоест”. С тех пор прошло 43 года», — рассказал Рассел в интервью The Wall Street Journal.
В 1986 году у пары родился общий ребенок — сын Уайатт. Звезды приняли решение официально не оформлять свои отношения. Они уверены, что штамп в паспорте никак не повлияет на их союз.
«У нас обоих есть собственные средства к существованию, мы оба финансово независимы. Мы прекрасно воспитали детей, они замечательные люди. Мы отлично справились, и для этого нам не нужно было вступать в брак. Мне нравится просыпаться каждый день и видеть, что он рядом, и знать, что у меня есть выбор. На самом деле нет никаких причин для брака», — говорила Хоун в 2007 году в одном из интервью.
Дети актрисы от Билла Хадсона — Кейт Хадсон и Оливер Хадсон — быстро нашли общий язык с Расселом. Они говорят, что считают его своим отцом. Оливер несколько лет назад даже признался, что благодарен актеру за то, что тот вырастил его таким.
Ранее 80-летняя Голди Хоун трогательно поздравила Курта Рассела с 75-летием.