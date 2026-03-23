Артем Ткаченко показал подросшего семимесячного сына

Актер вместе с наследником и женой снялся для российского глянца

Артем Ткаченко стал героем нового выпуска журнала «Караван историй». 43-летний актер снялся с семимесячным сыном Леоном и женой Екатериной Стеблиной.

Артем Ткаченко с младшим сыном, фото: «Караван историй»
Артем Ткаченко с младшим сыном, фото: «Караван историй»

«Это та самая нежность, от которой замирает сердце. <…> В этот раз в объективе — особенный дуэт: харизматичный Артем Ткаченко и его маленький сын Леон. Это кадр, где не нужны слова: младенец на руках у отца говорит больше любых интервью», — говорится в подписи к публикации издания.

Леон — четвертый сын звезды фильма «Союз спасения». Малыш родился 1 августа 2025 года.

«Я многодетный отец! Спасибо, любимая Екатерина Стеблина, за это счастье!» — написал Ткаченко в день рождения четвертого наследника.

Артем Ткаченко и Екатерина Стеблина с младшим сыном, фото: «Караван историй»
Артем Ткаченко и Екатерина Стеблина с младшим сыном, фото: «Караван историй»

У актера также есть 13-летний сын Тихон от второй жены Евгении Храповицкой. В третьем браке со Стеблиной он воспитывает сыновей — девятилетнего Степана, двухлетнего Теона и семимесячного Леона.

В феврале 2026 года Ткаченко крестил младшего наследника. Крестным отцом мальчика стал Павел Деревянко, а крестной матерью — актриса Анна Слю.

Ранее Артем Ткаченко опубликовал фото с четырьмя сыновьями. Снимок был сделан во время их семейного отдыха в Египте. 