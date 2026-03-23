Кинокомпания братьев Андреасян совместно с телеканалом ТНТ готовится к съемкам фильма «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» по мотивам сказки А. С. Пушкина.
«Сказка о царе Салтане», предыдущая экранизация Сарика Андреасяна, основанная на произведении Пушкина, собрала в российском прокате более 2 млрд рублей.
По словам Сарика Андреасяна, в последнее время кино становится местом для всей семьи, и ему нравится эта тенденция.
«Говорю, как отец четырех детей: мне приятно смотреть фильмы вместе с ними, а после обсуждать. Я стараюсь сам производить именно такой контент, чтобы мне не было стыдно не только перед ребенком, но и перед его родителями», — поделился постановщик.
Тина Канделаки, директор телеканала ТНТ, отметила, что съемки «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях» начнутся скоро.
«Я абсолютно точно могу сказать, что фильм будет триумфально штурмовать прокат», — сказала Канделаки.
Ранее стало известно, что Сарик Андреасян снимает фильм про фигуриста Романа Костомарова.