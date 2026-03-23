Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Сарик Андреасян экранизирует «Сказку о мертвой царевне» Пушкина

Режиссер приступает к работе над фильмом «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»
Кадр из фильма «Сказка о царе Салтане»
Кинокомпания братьев Андреасян совместно с телеканалом ТНТ готовится к съемкам фильма «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» по мотивам сказки А. С. Пушкина.

«Сказка о царе Салтане», предыдущая экранизация Сарика Андреасяна, основанная на произведении Пушкина, собрала в российском прокате более 2 млрд рублей.

По словам Сарика Андреасяна, в последнее время кино становится местом для всей семьи, и ему нравится эта тенденция.

«Говорю, как отец четырех детей: мне приятно смотреть фильмы вместе с ними, а после обсуждать. Я стараюсь сам производить именно такой контент, чтобы мне не было стыдно не только перед ребенком, но и перед его родителями», — поделился постановщик.

Тина Канделаки, директор телеканала ТНТ, отметила, что съемки «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях» начнутся скоро.

«Я абсолютно точно могу сказать, что фильм будет триумфально штурмовать прокат», — сказала Канделаки.

Ранее стало известно, что Сарик Андреасян снимает фильм про фигуриста Романа Костомарова.