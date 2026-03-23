Сара Мишель Геллар почтила память своего коллеги Николаса Брендона. Он ушел из жизни 20 марта 2026 года. В личном блоге актриса разместила архивное фото с партнером, который сыграл в проекте «Баффи — истребительница вампиров» Ксандера Харриса.
Геллар начала свое обращение с цитирования героя Брендона.
«Они никогда не узнают, как тяжело быть тем, кого не выбрали. Жить так близко к центру внимания и никогда не быть в центре. Но я знаю. Я вижу больше, чем кто-либо может себе представить, потому что за мной никто не наблюдает», — написала актриса.
От себя она добавила, что всегда замечала коллегу. Геллар надеется, что Брендон находится на небе в большом кресле-качалке.
Память актера почтила и Элисон Хэннигэн, сыгравшая Уиллоу Розенберг. Она поблагодарила его за годы смеха и любви.
«Я буду вспоминать о тебе каждый раз, когда увижу кресло-качалку. Я люблю тебя. Покойся с миром», — добавила она.
Напомним, Николас Брендон умер 20 марта. Ему было 54 года. О смерти актера сообщила его семья, разместив публикацию в соцсетях.
«С тяжелым сердцем мы сообщаем о кончине нашего брата и сына Николаса Брендона. Он умер во сне естественной смертью. Большинство людей знают Ники как актера и по персонажам, которых он воплощал на протяжении многих лет», — говорилось в заявлении.
Родные актера напомнили, что раньше у него были проблемы со здоровьем, но в последнее время, по их словам, он чувствовал себя хорошо, проходил лечение и принимал необходимые лекарства. Несколько лет назад Брендон рассказал, что у него врожденный порок сердца и он перенес сердечный приступ.
Сериал «Баффи — истребительница вампиров» — один из знаковых проектов в творческой биографии актера. Он снимался в нем с 1997-го по 2003 год.
«Сериал “Баффи — истребительница вампиров” казался мне каким-то благословенным, предначертанным проектом. Столько раз я оказывался на съемочной площадке в состоянии благоговения и думал: “Боже мой. Не могу поверить, что я участвую в этом шоу”. Это было похоже на сон», — говорил он в 2017 году в интервью The A.V. Club.
В апреле 2026 года Николас Брендон должен был отметить свой юбилей — ему бы исполнилось 55 лет.