Темнокожий исполнитель роли Северуса Снейпа пожаловался на угрозы расправой

Актер Паапа Эссьеду, получивший роль профессора Северуса Снейпа в новом сериале о Гарри Поттере, пожаловался на угрозы в соцсетях. Об этом он рассказал в интервью The Times.
Артист сообщил, что столкнулся с волной критики и требованиями покинуть проект. Некоторые пользователи угрожали ему убийством в случае, если он не откажется от роли Снейпа. Артист признался, что подобные сообщения повлияли на его эмоциональное состояние, однако лишь добавили ему уверенности.
«Абьюз придает мне силы. Я хочу сделать этого персонажа своим, потому что помню, что чувствовал в детстве. Я представлял себя в Хогвартсе летающим на метле», — заявил Эссьеду. По словам актера, его мотивирует мысль о том, что похожие на него дети почувствуют свою причастность ко вселенной Гарри Поттера.
Ранее Киллиан Мерфи опроверг слухи о своем участии в сериале по «Гарри Поттеру».