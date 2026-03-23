Темнокожий исполнитель роли Северуса Снейпа пожаловался на угрозы расправой

Актер Паапа Эссьеду признался, что ему угрожают расправой из-за роли Снейпа
Паапа Эссьеду
Паапа Эссьеду

Актер Паапа Эссьеду, получивший роль профессора Северуса Снейпа в новом сериале о Гарри Поттере, пожаловался на угрозы в соцсетях. Об этом он рассказал в интервью The Times.

Артист сообщил, что столкнулся с волной критики и требованиями покинуть проект. Некоторые пользователи угрожали ему убийством в случае, если он не откажется от роли Снейпа. Артист признался, что подобные сообщения повлияли на его эмоциональное состояние, однако лишь добавили ему уверенности.

«Абьюз придает мне силы. Я хочу сделать этого персонажа своим, потому что помню, что чувствовал в детстве. Я представлял себя в Хогвартсе летающим на метле», — заявил Эссьеду. По словам актера, его мотивирует мысль о том, что похожие на него дети почувствуют свою причастность ко вселенной Гарри Поттера.

Ранее Киллиан Мерфи опроверг слухи о своем участии в сериале по «Гарри Поттеру».