Стартовали съемки нового сезона атмосферного ретро-сериала «Мосгаз». В детективе «Мосгаз. Дело № 12» герои Андрея Смолякова и Марины Александровой станут конкурентами и будут параллельно расследовать убийства, связанные с автомобильной мафией. Новых персонажей сыграют Филипп Янковский, Софья Эрнст и другие.
События двенадцатого сезона развернутся в 1984 году, когда в Советском Союзе зарождаются преступные группировки, связанные с угоном авто. В этой бандитской среде, где царит жестокость и вертятся огромные деньги, происходят загадочные убийства, не похожие на обычные разборки. За это дело берутся МУРовцы под руководством Сони Тимофеевой (Александрова).
Все улики ведут к парню из хорошей московской семьи Павлу Лурье (Никита Шаманов), которому грозит высшая мера. Его отец, Виталий Лурье (Янковский), хочет доказать невиновность сына и нанимает майора в отставке Черкасова (Смоляков) в качестве частного детектива. Харизматичный Черкасов начнет вести параллельное расследование, и его бывшие коллеги превратятся в прямых конкурентов.
В сериале появятся знакомые по предыдущим сезонам герои в исполнении Андрея Мерзликина, Алексея Бардукова, Александра Голубева, Сергея Угрюмова, Дмитрия Куличкова и Ольги Лерман. Компанию им составят Петр Скворцов, Наталья Рогожкина, Полина Гухман, Ростислав Бершауэр, Елена Подкаминская и другие.
Константин Эрнст и Денис Евстигнеев являются продюсерами проекта. Режиссером выступает Евгений Звездаков, снявший предыдущие три сезона: «Мосгаз. Дело № 9: Последнее дело майора Черкасова», «Мосгаз. Дело № 10: Метроном», «Мосгаз. Дело № 11: Розыгрыш».
По словам постановщика, в центре сюжета нового сезона окажется Южный порт и легендарный автомобильный рынок времен СССР.
«А где машины и торговля, там всегда большие деньги, а деньги всегда притягивают убийства. Короче, скучно не будет», — пообещал Звездаков.
Премьера сериала «Мосгаз. Дело№ 12» состоится в 2026 году в онлайн-кинотеатр Okko и на Первом канале.