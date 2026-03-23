Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Смоляков и Александрова снимаются с Янковским в новом «Мосгазе»: первые кадры

Смотрите фоторепортаж и читайте подробности сюжета со съемок продолжения популярного ретро-детектива – «Мосгаз. Дело № 12»
Андрей Смоляков на съемках сериала «Мосгаз. Дело № 12»
Стартовали съемки нового сезона атмосферного ретро-сериала «Мосгаз». В детективе «Мосгаз. Дело № 12» герои Андрея Смолякова и Марины Александровой станут конкурентами и будут параллельно расследовать убийства, связанные с автомобильной мафией. Новых персонажей сыграют Филипп Янковский, Софья Эрнст и другие.

События двенадцатого сезона развернутся в 1984 году, когда в Советском Союзе зарождаются преступные группировки, связанные с угоном авто. В этой бандитской среде, где царит жестокость и вертятся огромные деньги, происходят загадочные убийства, не похожие на обычные разборки. За это дело берутся МУРовцы под руководством Сони Тимофеевой (Александрова).
 

Марина Александрова на съемках сериала «Мосгаз. Дело № 12»
Андрей Мерзликин, Денис Евстигнеев и Марина Александрова на съемках сериала «Мосгаз. Дело № 12»
Все улики ведут к парню из хорошей московской семьи Павлу Лурье (Никита Шаманов), которому грозит высшая мера. Его отец, Виталий Лурье (Янковский), хочет доказать невиновность сына и нанимает майора в отставке Черкасова (Смоляков) в качестве частного детектива. Харизматичный Черкасов начнет вести параллельное расследование, и его бывшие коллеги превратятся в прямых конкурентов.

Филипп Янковский на съемках сериала «Мосгаз. Дело № 12»
Андрей Смоляков на съемках сериала «Мосгаз. Дело № 12»
В сериале появятся знакомые по предыдущим сезонам герои в исполнении Андрея Мерзликина, Алексея Бардукова, Александра Голубева, Сергея УгрюмоваДмитрия Куличкова и Ольги Лерман. Компанию им составят Петр Скворцов, Наталья Рогожкина, Полина Гухман, Ростислав Бершауэр, Елена Подкаминская и другие.

Кадр из сериала «Мосгаз. Дело №12»
Марина Александрова и Андрей Мерзликин на съемках сериала «Мосгаз. Дело № 12»
Константин Эрнст и Денис Евстигнеев являются продюсерами проекта. Режиссером выступает Евгений Звездаков, снявший предыдущие три сезона: «Мосгаз. Дело № 9: Последнее дело майора Черкасова», «Мосгаз. Дело № 10: Метроном», «Мосгаз. Дело № 11: Розыгрыш».

По словам постановщика, в центре сюжета нового сезона окажется Южный порт и легендарный автомобильный рынок времен СССР.

«А где машины и торговля, там всегда большие деньги, а деньги всегда притягивают убийства. Короче, скучно не будет», — пообещал Звездаков.

Кадр из сериала «Мосгаз. Дело №12»
Марина Александрова на съемках сериала «Мосгаз. Дело № 12»
Андрей Смоляков на съемках сериала «Мосгаз. Дело № 12»
Премьера сериала «Мосгаз. Дело№ 12» состоится в 2026 году в онлайн-кинотеатр Okko и на Первом канале.