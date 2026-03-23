«Победа от меня далека»: звезда «Склифосовского» рассказала о борьбе с лишним весом

Актриса Мария Куликова призналась, что у нее не получается похудеть
Мария Куликова: «Доярка из Хацапетовки 2»Источник: кадр из фильма «Доярка из Хацапетовки 2»

Актриса Мария Куликова призналась в интервью «Леди Mail», что у нее не получается бороться с лишним весом.

«Ну не получается у меня худеть! Я бесконечно езжу по разным странам и в каждой мне хочется насладиться местной кухней, все попробовать… Прошлым летом была, например, в Баку — ну как там, извините, не есть? Так что пока победа в борьбе с лишним весом от меня далека, к сожалению», — поделилась Куликова.

Актриса отметила, что также ей стало трудно бороться с лишними из-за возрастных изменений. По словам знаменитости, в прошлом она могла соблюдать диету три дня и худеть. Однако теперь даже неделя правильного питания после одного дня «гастрономического разврата» не приносит нужных результатов.

Мария КуликоваИсточник: Legion-Media.ru

При этом знаменитость добавила, что не любит заниматься спортом.

«Могу часами ходить, гулять, но, чтобы пойти в зал тренироваться, — это не про меня. Хотя муж у меня это дело очень любит и все время деликатно пытается меня тоже приобщить к спорту», — призналась артистка.

Актриса допустила, что в будущем может быть заставит себя начать тренироваться.