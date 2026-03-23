Звезда фильма «Приключения Электроника» Владимир Торсуев женился в шестой раз. Об этом он сам рассказал в беседе с kp.ru.
Артист признался, что связал себя узами брака с прежней супругой Лилией, с которой несколько лет назад был вынужден развестись. Известно, что Лилия по образованию врач.
«Был момент, что мы развелись, но только потому, что моя супруга — гражданка Украины, у нее там живут родные, поэтому так получилось. Но мы снова поженились, и все у нас замечательно. Лилия еще и вокалистка по одному из своих образований, поэтому сейчас мы записываем с ней песни дуэтом», — высказался 59-летний актер.
В первый раз, как известно, Владимир и Лилия поженились в 2020 году. Супруги познакомились, когда женщина ухаживала за знакомой Торсуева.