Юрий Грымов поставит спектакль «Семнадцать мгновений весны»

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Премьера постановки заслуженного артиста РФ Юрия Грымова «Семнадцать мгновений весны» по одноименному роману Юлиана Семенова состоится в театре «Модерн» в октябре 2026 года. Об этом режиссер сообщил ТАСС.
«Будем ставить “Семнадцать мгновений весны” по труду Юлиана Семенова. Ко мне обратилась его дочь Ольга: “В 2026 году папе исполнилось бы 95 лет. Может быть, рассмотрите его произведения, пьесы. Мне бы очень хотелось”. Причем тогда я сказал: “Неужели вы думаете, что я поставлю “Семнадцать мгновений весны”?”. А потом решил, что хочу поработать над тем, что дается сложно. Спектакль будет длинным», — рассказал собеседник агентства.
Как отмечают в самом «Модерне», постановка станет ретроспективой исторических событий весны 1945 года.
«То, что не прозвучало в фильме Татьяны Лиозновой, но должно прозвучать в моем спектакле: Ялтинская конференция случилась благодаря Максиму Исаеву, благодаря его действиям как разведчика. Это не фантазия, это очень важный момент», — отметил Грымов.
