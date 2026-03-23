Звезда «Интернов» показала редкое фото повзрослевшей дочери с ее отцом

Бывший возлюбленный звезды сериала «Интерны» Светланы Пермяковой отдыхает на Бали с их подросшей дочерью.
Пиар-менеджер Максим Скрябин, который на 20 лет младше актрисы, опубликовал совместные снимки с 13-летней Варварой. Пермякова разместила эти кадры у себя в личном блоге с теплым комментарием.
«Мои солнышки», — подписала фото артистка.
Пара не оформляла отношения официально и рассталась спустя несколько лет после рождения дочери. Несмотря на это, они поддерживают дружеское и деловое общение.
Как ранее рассказывала сама Пермякова, Скрябин остается для нее очень значимым человеком, поэтому они часто видятся. Однако о возобновлении романтических отношений между ними речь не идет.
