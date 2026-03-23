Отношения между отцом и сыном на протяжении многих лет оставались непростыми. Джейси Чану с детства приходилось жить в тени громкого имени, а сам Джеки Чан, по воспоминаниям, был с ним достаточно сдержан и требователен. После освобождения сына он попытался наладить контакт, однако решения по поводу наследства менять не стал. Сейчас между ними нет открытого конфликта, но и близкими их отношения назвать нельзя.