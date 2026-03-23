Более 40 лет Чан женат на тайваньской актрисе Линь Фэнцзяо. Пара оформила брак в 1982 году (по некоторым данным — в 1983-м). В 1982 году у них родился сын — Чан Цзумин, который позже стал известен как Джейси Чан. Предложение Линь Фэнцзяо актер сделал после того, как узнал о ее беременности.
В конце 1990-х у Джеки Чана были отношения с актрисой Элейн У Цили. В 1999 году она родила дочь — Этту У Чжолинь. Актер признал отцовство после генетической экспертизы, однако участия в ее воспитании не принимал.
Сколько детей у Джеки Чана
У Джеки Чана двое детей: сын Джейси Чан, рожденный в официальном браке, и дочь Этта У Чжолинь от внебрачных отношений. С обоими детьми у актера сложились непростые отношения. Известно, что ни сын, ни дочь не получают от него финансовой поддержки, несмотря на многомиллионное состояние актера.
Сын Джейси Чан
Джейси Чан (настоящее имя — Чан Цзумин) родился в декабре 1982 года в Лос-Анджелесе вскоре после того, как его родители, Джеки Чан и Линь Фэнцзяо, оформили брак. С раннего детства его жизнь была подчинена строгим правилам: например, мальчику запрещали даже упоминать имя отца, чтобы не привлекать лишнего внимания. Мать объясняла это просто — статус сына мировой звезды требует осторожности, в том числе из соображений безопасности.
Детство Джейси прошло между Гонконгом и США. Позже он учился в частной школе в Калифорнии, а затем поступил в колледж в Вирджинии, однако быстро потерял интерес к учебе и решил сосредоточиться на творческой карьере. В кино он дебютировал в фильме «Хроники Хуаду: Лезвие розы» (2004), который был тепло принят зрителями.
Джейси Чан попробовал себя и в музыке: в 2004 году вышел его дебютный альбом, принесший ему несколько наград. Он также участвовал в благотворительных проектах. Однако после удачного старта карьера пошла на спад — вложения в продвижение не оправдывались, а сам артист все чаще оказывался в центре скандалов.
Серьезным ударом по репутации стала история с арестом за хранение наркотиков. После задержания Джейси Чан провел несколько месяцев под стражей. Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс. Джеки Чан публично извинился за случившееся и признал, что чувствует свою ответственность как отец, который не смог научить сына делать правильный выбор.
После этого актер принял принципиальное решение — он не включил сына в завещание, заявив, что намерен передать свое состояние на благотворительность. По его мнению, Джейси должен добиваться успеха самостоятельно, без опоры на родительские деньги.
Отношения между отцом и сыном на протяжении многих лет оставались непростыми. Джейси Чану с детства приходилось жить в тени громкого имени, а сам Джеки Чан, по воспоминаниям, был с ним достаточно сдержан и требователен. После освобождения сына он попытался наладить контакт, однако решения по поводу наследства менять не стал. Сейчас между ними нет открытого конфликта, но и близкими их отношения назвать нельзя.
Дочь Этта У Чжолинь
Этта У Чжолинь родилась в 1999 году в результате отношений Джеки Чана с актрисой Элейн У Цили. С раннего возраста ее жизнь была нестабильной: мать страдала от алкоголизма и проявляла агрессивное поведение, из-за чего Этту периодически забирали социальные службы. Отец долгое время не признавал дочь, а после подтверждения факта родства отказался принимать участие в ее воспитании.
В подростковом возрасте Этта У Чжолинь столкнулась с личными трудностями — от нее отреклась еще и мать. В 2017 году девушка сообщила о попытке суицида, но в последний момент отказалась от этого шага. Вскоре она публично заявила о своей сексуальной ориентации, что привело к окончательному разрыву отношений с матерью.
Позже Этта попыталась наладить контакт с Джеки Чаном, отправившись в США, однако попытка не увенчалось успехом. В этот период она оказалась в сложном материальном положении и сообщала в социальных сетях об отсутствии жилья и средств к существованию. Этта рассказывала, что в буквальном смысле слова живет под мостом и просит помощи у чужих людей.
В 2023 году внимание к теме вновь привлекла рекламная кампания фильма «Кунг-фу жеребец», в которой Джеки Чан был показан в сцене с экранной «дочерью». Однако на деле в кадре была актриса, а с родной дочерью Джеки так и не поддерживает отношения.
Появляются ли дети Джеки Чана на публике
Известно, что сын Джеки Чана ведет закрытый образ жизни и практически не попадается на публике. Новостей о нем в СМИ практически нет. Отец поддерживает отношения с ним, но теплыми их не назовешь.
О дочери также мало информации. Отдельные источники сообщали о примерении отца с дочерью, но сам Джеки Чан по этому поводу никаких официальных заявлений не делал.