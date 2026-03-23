Умерла актриса из «Сверхъестественного» Кэрри Энн Флеминг

НЬЮ-ЙОРК, 23 марта. /ТАСС/. Актриса сериалов «Сверхъестественное» и «Я — зомби» Кэрри Энн Флеминг умерла в возрасте 51 года. Об этом сообщил журнал Variety.
По его данным, актриса умерла еще 26 февраля в канадском городе Сидни (провинция Британская Колумбия) от осложнений, вызванных раком молочной железы.
Актриса родилась 16 августа 1974 года в провинции Новая Шотландия в Канаде. Она снималась в кино и на телевидении и играла в театре. Флеминг получила известность благодаря ролям в телесериалах «Сверхъестественное» и «Я — зомби».