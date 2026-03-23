В Москве состоится церемония вручения премии «Ника»

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Торжественная церемония вручения кинопремии «Ника» состоится в Государственном академическом театре им. Моссовета.
В номинации «Лучший режиссер» за награду поборются Сергей Члиянц, Феликс Умаров и Бакур Бакурадзе. Режиссеры номинированы за работы над фильмами «Ветер», «Пророк. История Александра Пушкина» и «Лермонтов» соответственно. Фильмы также попали в номинацию «Лучший игровой фильм». В этой категории жюри также оценит картины «Здесь был Юра» и «Август».
В категории «Лучшая мужская роль» номинированы актеры Юра Борисов, Константин Хабенский и Сергей Безруков. Борисов номинирован за работу в фильме «Пророк. История Александра Пушкина», Безрукова отметили за роль в фильме «Август», а Хабенского — за картину «Здесь был Юра». В номинацию как лучшие актеры второго плана вошли Даниил Воробьев («Август»), Сергей Гилев («Пророк…») и Владимир Машков («В списках не значился»).
На победу в номинации «Лучшая женская роль» претендуют Дарья Екамасова («Ганди молчал по субботам»), Светлана Крючкова («Двое в одной жизни, не считая собаки») и Юлия Снигирь («Мой сын»). Среди актрис за роль второго плана в шорт-лист вошли Софья Гершевич («Лермонтов»), Елена Лядова («Чистый лист») и Аня Чиповская («Пророк…»).
В номинации «Лучший сериал» за статуэтку поборются «Аутсорс», «Бар “Один звонок”», «Дыши», «Константинополь», «Подслушано в Рыбинске» и «Хроники русской революции». Фильмы «В поисках Андрея Рублева» Орхана Абулова, «К другому берегу. Станиславский в Новом Свете» Бориса Караджева и Анастасии Кузяковой и «Киноязыки эпохи: Лев Кулешов» Андрея Истратова вошли в шорт-лист как лучшие неигровые фильмы. За «Нику» в номинации «Лучший анимационный фильм» будут конкурировать «Булгаковъ» Станислава Соколова, «На выброс» Константина Бронзита и «Отель “Онегин”» Ирины Евтеевой.
В спецноминации «Открытие года» в шорт-лист вошли режиссеры Рауль Гейдаров («День рождения Сидни Люмета», Сергей Малкин («Здесь был Юра») и Феликс Умаров за работу над «Пророком…».
Другие номинации
В категории «Лучшая операторская работа» за награду поборются Данила Горюнков («Ветер»), Павел Фоминцев («Лермонтов») и Михаил Хасая («Пророк…»). Лучшую работу режиссера монтажа выберут среди Ильи Лебедева («Август»), Марии Лихачевой («Пророк…») и Александра Пака («Волчок»). В номинацию за лучшую музыку вошли Александр Демьянов и Kick chill («Здесь был Юра»), Дмитрий Емельянов («Август») и Райан Оттер («Пророк…»).
За лучшую работу звукорежиссера поборются Flysound («Авиатор»), Павел Дореули и Павел Стасенко («Август»), а также Александр Феденев («Ветер»). В номинацию «Лучшая работа художника» вошли Сергей Агин («Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича»), Владимир Гудилин, Сергей Агин и Юлия Макушина («Август»), а также Сергей Зайков и Александр Падерин («Пророк…»). Среди художников по костюмам в шорт-лист вошли Марина Ананьева и Ирина Чепенко («Финист. Первый богатырь»), Дмитрий Андреев («Лермонтов»), Татьяна Патрахальцева («Пророк…») и Екатерина Шапкайц («Екатерина Великая»).
«Ника» — российская кинематографическая премия. Вручается за российские фильмы, вышедшие в прокат в год, предшествующий церемонии награждения. Была учреждена секретариатом Союза кинематографистов СССР в 1988 году по инициативе режиссера Юлия Гусмана. Первая церемония вручения премии состоялась 17 декабря 1988 года.