Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве состоится церемония вручения премии «Ника»

Сергей Члиянц, Феликс Умаров и Бакур Бакурадзе номинированы в категории «Лучший режиссер»
Статуэтка премии Ника
Статуэтка премии НикаИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Торжественная церемония вручения кинопремии «Ника» состоится в Государственном академическом театре им. Моссовета.

В номинации «Лучший режиссер» за награду поборются Сергей Члиянц, Феликс Умаров и Бакур Бакурадзе. Режиссеры номинированы за работы над фильмами «Ветер», «Пророк. История Александра Пушкина» и «Лермонтов» соответственно. Фильмы также попали в номинацию «Лучший игровой фильм». В этой категории жюри также оценит картины «Здесь был Юра» и «Август».

Юра Борисов в фильме «Пророк. История Александра Пушкина»
Юра Борисов в фильме «Пророк. История Александра Пушкина»

В категории «Лучшая мужская роль» номинированы актеры Юра Борисов, Константин Хабенский и Сергей Безруков. Борисов номинирован за работу в фильме «Пророк. История Александра Пушкина», Безрукова отметили за роль в фильме «Август», а Хабенского — за картину «Здесь был Юра». В номинацию как лучшие актеры второго плана вошли Даниил Воробьев («Август»), Сергей Гилев («Пророк…») и Владимир Машков («В списках не значился»).

Константин Хабенский
Константин ХабенскийИсточник: Legion-Media.ru

На победу в номинации «Лучшая женская роль» претендуют Дарья Екамасова («Ганди молчал по субботам»), Светлана Крючкова («Двое в одной жизни, не считая собаки») и Юлия Снигирь («Мой сын»). Среди актрис за роль второго плана в шорт-лист вошли Софья Гершевич («Лермонтов»), Елена Лядова («Чистый лист») и Аня Чиповская («Пророк…»).

Кадр из сериала «Бар “Один звонок”»
Кадр из сериала «Бар “Один звонок”»

В номинации «Лучший сериал» за статуэтку поборются «Аутсорс», «Бар “Один звонок”», «Дыши», «Константинополь», «Подслушано в Рыбинске» и «Хроники русской революции». Фильмы «В поисках Андрея Рублева» Орхана Абулова, «К другому берегу. Станиславский в Новом Свете» Бориса Караджева и Анастасии Кузяковой и «Киноязыки эпохи: Лев Кулешов» Андрея Истратова вошли в шорт-лист как лучшие неигровые фильмы. За «Нику» в номинации «Лучший анимационный фильм» будут конкурировать «Булгаковъ» Станислава Соколова, «На выброс» Константина Бронзита и «Отель “Онегин”» Ирины Евтеевой.

Евгений Ткачук в сериале «Хроники русской революции»
Евгений Ткачук в сериале «Хроники русской революции»

В спецноминации «Открытие года» в шорт-лист вошли режиссеры Рауль Гейдаров («День рождения Сидни Люмета», Сергей Малкин («Здесь был Юра») и Феликс Умаров за работу над «Пророком…».

Другие номинации

В категории «Лучшая операторская работа» за награду поборются Данила Горюнков («Ветер»), Павел Фоминцев («Лермонтов») и Михаил Хасая («Пророк…»). Лучшую работу режиссера монтажа выберут среди Ильи Лебедева («Август»), Марии Лихачевой («Пророк…») и Александра Пака («Волчок»). В номинацию за лучшую музыку вошли Александр Демьянов и Kick chill («Здесь был Юра»), Дмитрий Емельянов («Август») и Райан Оттер («Пророк…»).

Кадр из фильма «Август»
Кадр из фильма «Август»

За лучшую работу звукорежиссера поборются Flysound («Авиатор»), Павел Дореули и Павел Стасенко («Август»), а также Александр Феденев («Ветер»). В номинацию «Лучшая работа художника» вошли Сергей Агин («Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича»), Владимир Гудилин, Сергей Агин и Юлия Макушина («Август»), а также Сергей Зайков и Александр Падерин («Пророк…»). Среди художников по костюмам в шорт-лист вошли Марина Ананьева и Ирина Чепенко («Финист. Первый богатырь»), Дмитрий Андреев («Лермонтов»), Татьяна Патрахальцева («Пророк…») и Екатерина Шапкайц («Екатерина Великая»).

«Ника» — российская кинематографическая премия. Вручается за российские фильмы, вышедшие в прокат в год, предшествующий церемонии награждения. Была учреждена секретариатом Союза кинематографистов СССР в 1988 году по инициативе режиссера Юлия Гусмана. Первая церемония вручения премии состоялась 17 декабря 1988 года.