В программу VII кинофестиваля «Циолковский» вошли 17 фильмов из 12 стран

КАЛУГА, 21 марта. /ТАСС/. VII международный кинофестиваль «Циолковский» пройдет в Калуге с 10 по 14 апреля. Любимая зрителями секция полнокупольного кино в 2026 году включит 17 работ из 12 стран, сообщили ТАСС организаторы фестиваля.
Полнокупольные фильмы — научно-популярные картины, созданные для показа главным образом в планетариях с куполом, покрывающим весь зал.
«С 10 по 14 апреля в Калуге в седьмой раз пройдет международный кинофестиваль фильмов и программ о космосе “Циолковский”. Главной площадкой традиционно станет Государственный музей истории космонавтики им. К. Э. Циолковского.
В программе кинофестиваля — игровые, документальные, анимационные и полнокупольные фильмы, лекции ученых, встречи с космонавтами и кинематографистами, мастер-классы и специальные показы. Особое место в сердцах организаторов и зрителей занимает секция полнокупольного кино. В этом году на кинофестивале покажут 17 работ из 12 стран — 7 фильмов и 10 коротких творческих проектов для планетария», — говорится в сообщении.
Показы полнокупольных картин пройдут в планетарии музея, каждый сеанс будет сопровождаться лекциями ученых-астрофизиков. Среди примечательных картин организаторы выделили фильм «Тайны темной материи» из Германии, который, согласно синопсису, приглашает зрителей в одно из самых масштабных исследований современной астрофизики — поиск загадочной субстанции, составляющей значительную часть Вселенной.
Еще одна картина, «Секрет космической станции кота Китца» из Южной Кореи, переносит зрителя в далекое будущее, где разумные коты исследуют заброшенную орбитальную станцию и встречают одинокий искусственный интеллект. Картина из Португалии «Невидимое присутствие. Танец темной материи» объединяет научные идеи и художественное высказывание, создавая чувственное иммерсивное путешествие, а отечественная «Эпоха звезд» рассказывает о рождении, жизни и гибели светил.
Организаторы отметили в программе фестиваля и несколько познавательных проектов для широкой аудитории: южнокорейский фильм «Полярные сияния с доктором Няндре» в доступной форме объяснит природу одного из самых красивых явлений на Земле, а японская картина «Вселенная в комнате: история планетария», как и следует из названия, расскажет о развитии планетариев от древних моделей до самых современных технологий.
Каждый фестивальный день будет завершаться показом коротких творческих работ для планетария, среди них ролики из Канады, Мексики, Италии, Колумбии и России. Зрители увидят проекты, посвященные будущему человечества из США, Франции и Великобритании.
Посещение большинства мероприятий фестиваля для зрителей бесплатное. VII МКФ «Циолковский» проводится при поддержке Минкультуры РФ, правительства и Министерства культуры и туризма Калужской области. Среди партнеров кинофестиваля — госкорпорация «Роскосмос», НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина, Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского, Ассоциация планетариев России. ТАСС — генеральный информационный партнер фестиваля.