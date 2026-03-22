Чак Норрис высказался о старении в последней публикации в соцсети

Американский актер и мастер боевых искусств Чак Норрис высказался о старении в последнем видео с тренировки. Пост опубликован в его Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
Известно, что 10 марта звезде культового сериала «Крутой Уокер» исполнилось 86 лет. В тот день Норрис поделился в соцсети роликом с занятия по боксу.
В описании к нему знаменитость отметил, что благодарен жизни за возможность в таком возрасте заниматься спортом и иметь хорошее здоровье.
«Я не старею. Я становлюсь лучше!» — гласит подпись под публикацией, которая набрала 284 тысячи лайков и более 11 тысяч комментариев.
