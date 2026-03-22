Федункив рассказала, что сначала отказала мужу-итальянцу: «Ты с ума сошел?»

Марина Федункив откровенно рассказала о начале отношений с супругом Стефано Маджи. В интервью Надежде Стрелец актриса призналась, что не сразу приняла предложение руки и сердца от итальянца — сначала она ответила отказом.
Причиной стали сомнения самой артистки: ее смущала разница в возрасте в 14 лет. Федункив переживала, что избранник может пожалеть о своём решении и найти себе более молодую спутницу.
«Ты с ума сошел? Я в пяти шагах от деменции. Зачем ты себе жизнь портишь?» — вспоминает она свой ответ на предложение.
Юмористка также отмечала, что Стефано — представитель аристократической семьи, поэтому, по ее мнению, у него не возникло бы проблем с поиском пары. Однако чувства оказались сильнее сомнений: несмотря на первоначальный отказ, история закончилась свадьбой, а сама Федункив теперь с теплотой вспоминает тот момент.
Ранее Марина Федункив высказалась о пластике и заявила, что готова сделать ее ради своего сына.