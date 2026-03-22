Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Шайа Лабаф попал в скандал, пытаясь навязчиво поговорить с незнакомкой

После ареста за драку в Новом Орлеане актер оказался замешан сразу в нескольких новых инцидентах

39-летний Шайа Лабаф снова попал в скандал. Всего через месяц после ареста за драку в Новом Орлеане актер оказался замешан сразу в нескольких новых инцидентах. 

Шайа ЛаБафИсточник: Legion-Media.ru

Сначала звезда фильма «Трансформеры» устроил перепалку в вестибюле отеля, куда вышел в одном нижнем белье. По словам очевидцев, актера вывело из себя то, что никто из гостей не дал ему закурить.

Однако на этом история не закончилась. Вскоре появилось еще одно видео: на кадрах Лабаф сидит в кафе в Риме, распивает напиток и настойчиво пытается заговорить с незнакомкой за соседним столиком.

Когда женщина проигнорировала его попытки, актер сорвался на оскорбления. Конфликт, к счастью, ограничился словесной перепалкой, а сама девушка предпочла не реагировать на происходящее.

Подобные ситуации происходят с Лабафом не впервые. Его проблемы с алкоголем не раз приводили к арестам и обязательному лечению. В 2014 году он был задержан за хулиганство во время мюзикла «Кабаре» в Нью-Йорке, после чего прошёл курс терапии. Несмотря на заявления актёра о длительной трезвости, новые инциденты вновь ставят под вопрос его стабильность и наносят удар по репутации.

В конце февраля Шайю Лабафа засняли за поцелуем с новой девушкой после развода с Мией Гот