Марина Федункив высказалась о пластике: «Для сына своего сделаю»

Марина Федункив рассказала о планах изменить свою внешность ради сына. 54-летняя актриса и комикесса в беседе с Надеждой Стрелец призналась, что намерена обратиться к пластическим хирургам.
Главной мотивацией для такого шага Федункив назвала своего годовалого сына Теодора. Она хочет как можно дольше сохранять молодой вид для него.
«Вот будут говорить: "К нему мама молодая пришла, а к этому бабушка пришла". Я буду тянуть все, что можно. Ни для одного мужчины я этого не сделаю, а для сына своего сделаю», — поделилась юмористка.
После рождения ребенка артистка прибегла к уколам для коррекции веса. Регулярным спортом она не занимается, ограничиваясь, по ее словам, «бытовым фитнесом».
«Бицуха у меня больше выросла», — рассказала Федункив.
Марина Федункив родила сына в 2024 году. Его отцом стал бизнесмен Стефано Маджи, за которого актриса вышла замуж в 50 лет. Супруг моложе ее на 13 лет. Ранее комикесса сообщала, что они с мужем хотели ребенка, но не делали эту тему навязчивой. По словам Федункив, итальянец не рассматривал развод из-за возможного отсутствия детей.
Ранее Федункив заявила, что научила мужа-итальянца русскому мату.