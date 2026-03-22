Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Марина Федункив высказалась о пластике: «Для сына своего сделаю»

Актриса заявила, что готова пойти на пластику ради сына
Марина Федункив
Марина ФедункивИсточник: Legion-Media.ru

Марина Федункив рассказала о планах изменить свою внешность ради сына. 54-летняя актриса и комикесса в беседе с Надеждой Стрелец призналась, что намерена обратиться к пластическим хирургам.

Главной мотивацией для такого шага Федункив назвала своего годовалого сына Теодора. Она хочет как можно дольше сохранять молодой вид для него.

«Вот будут говорить: "К нему мама молодая пришла, а к этому бабушка пришла". Я буду тянуть все, что можно. Ни для одного мужчины я этого не сделаю, а для сына своего сделаю», — поделилась юмористка.

Марина Федункив
Марина ФедункивИсточник: Legion-Media.ru

После рождения ребенка артистка прибегла к уколам для коррекции веса. Регулярным спортом она не занимается, ограничиваясь, по ее словам, «бытовым фитнесом».

«Бицуха у меня больше выросла», — рассказала Федункив.

Марина Федункив родила сына в 2024 году. Его отцом стал бизнесмен Стефано Маджи, за которого актриса вышла замуж в 50 лет. Супруг моложе ее на 13 лет. Ранее комикесса сообщала, что они с мужем хотели ребенка, но не делали эту тему навязчивой. По словам Федункив, итальянец не рассматривал развод из-за возможного отсутствия детей.