Российский актер Дмитрий Шаракоис, известный по сериалу «Интерны», столкнулся с непростой финансовой ситуацией после переезда в Лондон. По данным Telegram-канала Mash, он работает официантом и на стройке, а в свободное время ведет стримы на Twitch, играя в CS2, Minecraft и FC26. Сейчас Шаракоис собирает средства на новый компьютер для трансляций.
Его последней крупной работой в кино стала роль в фильме «Тетрис» от Apple TV, где он сыграл советского чиновника. Премьера картины с Никитой Ефремовым в главной роли прошла весной 2023 года.
Ранее, в феврале 2025-го, издание Super писало, что актер ищет спутницу жизни через приложения для знакомств. Одна из пользовательниц Threads рассказала, что увидела его профиль в дейтинг-сервисе. Она отправила ему шутливое сообщение: «Ищешь Любовь Михайловну?» — после чего Шаракоис ее заблокировал.