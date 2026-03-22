Российский актер Дмитрий Шаракоис, известный по сериалу «Интерны», столкнулся с непростой финансовой ситуацией после переезда в Лондон. По данным Telegram-канала Mash, он работает официантом и на стройке, а в свободное время ведет стримы на Twitch, играя в CS2, Minecraft и FC26. Сейчас Шаракоис собирает средства на новый компьютер для трансляций.