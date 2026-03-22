Дочь Умы Турман Майя Хоук получила престижную награду

Майя Хоук, дочь Умы Турман, блистала на кинофестивале SXSW, где актриса получила специальную награду IMDb STARmeter — всего через месяц после свадьбы с музыкантом Кристианом Ли Хатсоном.
27-летняя звезда призналась, что премия особенно дорога ей, ведь присуждается фанатами любимым артистам, страницы которых входят в рейтинг IMDbPro STARmeter. В этот список попадают знаменитости, чьи профили на сайте получают наибольшее количество просмотров.
Майя вошла в топ-100 благодаря своим успешным проектам, включая культовый сериал «Очень странные дела».
«Премия IMDb STARmeter очень важна для меня. Я по-настоящему польщена, держу ее в руках, целую ее — это огромная честь», — поделилась актриса.
