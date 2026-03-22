Скарлетт Йоханссон удивила поклонников, появившись на съемочной площадке фильма «Изгоняющий дьявола» в совершенно новом образе. Актриса отказалась от макияжа и укладки, продемонстрировав публике свои натуральные волосы.
Как сообщает Daily Mail, 41-летняя звезда попала в объективы папарацции в непринужденном повседневном образе. Она была в бордовой рубашке, сине-зеленой клетчатой куртке, голубых джинсах и кроссовках. Естественный вид знаменитости вызвал бурную реакцию в социальных сетях.
«Другой человек», «Не узнать», «Вот это перемены», — написали пользователи под снимками.
О начале работы над продолжением культового хоррора ранее объявил режиссер Майк Флэнаган, известный по фильмам «Доктор Сон» и «Жизнь Чака». Йоханссон присоединилась к съемочной группе, прибыв на площадку на автомобиле в сопровождении своей команды.