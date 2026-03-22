Раскрыта причина, по которой Шаламе не посещает кинопремьеры без Кайли Дженнер

Звезда реалити-шоу и модель Кайли Дженнер успокаивает актера Тимоти Шаламе на кинопремьерах. Об этом сообщает издание Us Weekly со ссылкой на инсайдера.
«Кайли восхищается тем, насколько он уважаем своими коллегами, и ей нравится поддерживать его. Она всегда его подбадривает и прекрасно провела время рядом с ним на церемонии вручения премии “Оскар”. Тимоти говорит, что она успокаивает его, и ему тоже очень нравится, когда она рядом», — заявил собеседник таблоида.
По словам инсайдера, Кайли Дженнер «очень гордится» достижениями Тимоти Шаламе и регулярно хвастается своим возлюбленным перед друзьями и семьей. Несмотря на то, что модель иногда чувствует себя застенчиво среди актеров, она старается поддерживать партнера на мероприятиях.
2 марта Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе заметили за кулисами съемок подкаста Mind The Game в Лос-Анджелесе. Модель появилась на публике в белом облегающем топе, сером кожаном пальто и черных брюках. Знаменитость вышла в свет с уложенными волосами и макияжем в нюдовых тонах. Актер предпочел белую футболку, желтую клетчатую рубашку и джинсы.
На днях издание Page Six сообщило, что сестра Тимоти Шаламе «пренебрежительно» отнеслась к Кайли Дженнер на премии «Оскар».