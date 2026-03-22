«Не знали, что это оно»: Бортич рассказала о первом свидании с Сократяном

Актриса поздравила возлюбленного с днем рождения

Александра Бортич раскрыла трогательные детали начала романа с актером Давидом Сократяном. В Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) актриса поздравила возлюбленного с днем рождения, признавшись, что их первое свидание случилось совершенно случайно. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Давид Сократян и Саша Бортич
Давид Сократян и Саша БортичИсточник: Legion-Media.ru

В своем посте Бортич назвала Сократяна своей удачей и сокровищем. Она объяснила, как они познакомились: встреча была деловой, для записи юмористической актерской визитки Александры.

«В тот же вечер оказались на свидании, но не знали что это оно. Не знали, что мы сразу втрескаемся», — поделилась актриса.

Отношения с Давидом Сократяном, звездой сериала «Трудные подростки», Бортич впервые показала в феврале. Ранее актриса была в паре с бизнесменом Евгением Савельевым, от которого у нее родился сын Александр. Еще до этого Александра состояла в браке с рэпером Вячеславом Воронцовым (Мезза). Их союз продлился два года и завершился разводом в 2018 году.

Ранее Александра Бортич рассказала, какие свои киноработы покажет сыну.