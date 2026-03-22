В Москве появится памятник актрисе Ларисе Голубкиной

Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. Она окончила ГИТИС, с 1964 года служила в Центральном академическом театре российской армии (ЦАТРА). Голубкина прославилась также своими ролями в кино, известность ей принесли роль Шуры Азаровой в фильме «Гусарская баллада», роли в сказке «Сказка о царе Салтане», киноэпопее «Освобождение» и картине «Трое в лодке, не считая собаки».