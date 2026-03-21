Младший сын Чака Норриса высказался о смерти отца: «Буду скучать по тебе вечно»

Сын легендарного актера и мастера боевых искусств Чака Норриса, 24-летний Дакота, опубликовал в социальных сетях эмоциональный пост, посвященный памяти своего отца. Культовый герой боевиков ушел из жизни в возрасте 86 лет после экстренной госпитализации на Гавайях.
В своем сообщении Дакота поделился архивными семейными фотографиями.
«Папа, так трудно найти слова для этого, но я постараюсь. Ты был мужчиной, на которого я равнялся всю жизнь. Твоя щедрость, доброта, мужество, честность, сила, дисциплина и вера — это лишь некоторые из качеств, которыми я всегда восхищался в тебе. Ты прожил свою жизнь осмысленно и с любовью ко всем людям», — написал он.
Дакота подчеркнул, что отец всегда находил время, чтобы быть рядом, несмотря на свою мировую славу.
«Через что бы я ни проходил, ты всегда был рядом со мной. Ты сделал все, чтобы я знал, как сильно ты меня любишь. Честно, наверное, не было и дня, чтобы ты не сказал мне об этом. Я так горжусь тем, что я твой сын. Воспоминания, которые мы создали вместе, уроки, которые ты мне преподал, постоянный смех, который мы разделяли, останутся со мной на всю жизнь. Спасибо тебе за все, что ты дал нашей семье, за пример, который ты подавал каждый день. Я надеюсь, что смогу прожить жизнь, которой ты будешь гордиться. Я люблю тебя, папа. Я буду скучать по тебе вечно», — добавил Дакота.
Ранее в Госдуме назвали Чака Норриса символом силы и справедливости.